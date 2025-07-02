Son dakika | Yenidoğan çetesi davasında ara karar: 3 sanık tahliye edildi

İstanbul
Son dakika haberi: Yenidoğan çetesi davasının 5'inci duruşmasında 3 sanık hakkında tahliye kararı çıktı. Çok sayıda bebeğin yanlış tedavi edilmesiyle sakat kalması ve ölümüyle sonuçlanan olayın yargılandığı davada ara karar açıklandı.
Bakırköy Adalet Sarayı'nda görülmeye devam eden Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı. Davada 3 sanık tahliye edildi. Dava 9 Eylül'e ertelendi.
Tutuklu olarak yargılanan hemşire Hüseyin Günerhan, hemşire Mehtap Sayar ve başhemşire Nigar Kubilay tahliye edildi.
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