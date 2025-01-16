Son dakika | Yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

16 Ocak 2025 07:47 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 08:25

Son dakika haberi: Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da yer aldığı 40 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika | Beşiktaş Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Rıza Akpolat ve 46 kişi için gözaltı kararı

Son dakika | Beşiktaş Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Rıza Akpolat ve 46 kişi için gözaltı kararı

İstanbul’da belediyelerde yolsuzluk yaptıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları gerekçesiyle organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma​ kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da olduğu 40 şüpheli pazartesi günü gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şahıslar sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AHMET ÖZER'E CEZAEVİNDE İŞLEM YAPILDI

İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize etmesi sonrası başlatılan soruşturmada 40 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in işlemlerinin de cezaevinde yapıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği bilgisini vermişti.

Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 zanlı hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında benzer suçlamalarla gözaltı kararı verildiği de duyurulmuş, böylece toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verilmişti.