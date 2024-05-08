Sondaj borusu patlayan işletmeye soruşturma! 10 gündür çevreyi zehirliyordu

08 May 2024 22:19 - Güncelleme : 08 May 2024 22:19

Sakarya Mahallesi, Yeni Babadağ Yolu Caddesi üzerine inşa edilen jeotermal enerji santralinin işçileri, sondaj alanında yaşanan patlama sonucu yüzeye çıkan sıcak suyu durdurabilmek için günlerdir mücadele ediyor.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, kuyu basıncının düştüğü anlarda, içine beton dökülerek suyun akışı kesilmeye çalışılıyor.

Yaklaşık 850 metre derinlikten çıkan termal su, kimi zaman 100 metre yüksekliğe kadar ulaşıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan çevre katliamıyla ilgili Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada "29 Nisan 2024 günü Sarayköy ilçesine bağlı Gerali Mahallesi’nde özel bir şirket tarafından jeotermal sahasından sondaj kuyusu açma işlemi esnasında 1200-1250 metre derinliğinde jeotermal kaynağa ulaşılması ile yeraltında oluşan basınç ile beraber su içerisinde bulunan gazların açığa çıktığı ve havaya dağıldığı olayla ilgili olarak Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çevrenin Taksirle Kirletilmesi suçundan soruşturma başlatılmış olup soruşturma halen devam etmektedir" denildi.