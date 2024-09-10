'Sorun ne' dedi, öldüresiye dayak yedi!

10 Eylül 2024 10:16 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:16

Hatay'da 58 yaşındaki Süleyman Bolat, motosikletiyle seyir halindeyken demir sopalı bir kişi tarafından acımasızca dövüldü. O dehşet dolu anlar kameralara yansırken olayın ‘Sorun ne' sorusu üzerine başladığı ortaya çıktı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. İşe motosikletiyle giden 58 yaşındaki Süleyman Bolat, elinde demir sopa bulunan kişi tarafından öldüresiye dövülmüştü. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınan Bolat, taburcu edildi.

'SORUN NE' DEDİ, ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ

Bolat'ın demir sopayla öldüresiye dövüldüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Saldırganla arasında geçenleri anlatan Bolat akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şahsa, 2 kadınla yaşadığı tartışma sonrası ‘Sorun ne' diye sorduğunu ve daha sonra darp edildiğini söyledi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Demir çubukla kafasına darbe alan Süleyman Bolat, "Yoldan aşağıya doğru indim. Yoldaki bir genç, oradan geçen 2 kadına sataşmıştı. Kadınlara bir şey yapmaması için oraya doğru gittim ve durdum. Gence sorun ne diye sorunca adam demir çubukla kafama vurdu. Olay böyle gelişti. Hastane tedavi gördükten sonra taburcu oldum. Başımdan yaralandım. Hiçbir şey sormadan vurdu. Allah'a şükür durumum iyi" ifadelerini kullandı.