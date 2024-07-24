"Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli animasyon filmi tepki çekmişti! RTÜK inceleme başlattı

24 Temmuz 2024 11:18 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 11:23

Eski eşten akılalmaz hareket! Kendi selasını dinleyen kadın şoke oldu

Eski eşten akılalmaz hareket! Kendi selasını dinleyen kadın şoke oldu

Amazon Prime'da yayınlanan "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli bir animasyon filmi tepki çekti.

RTÜK Başkanı Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplumumuzu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan, bizi biz yapan inanç ve kültürel değerlerimizi hedef alan, kaynağı ve maksadı belli sapkın hegemonya, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi medya aracılığıyla hedef alıyor" ifadesini kullandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Şahin, Uluslararası yayıncı “Prime Video”nun Türkiye kataloğunda yer alan “Sosis Partisi: Gıdatopya” isimli animasyon görünümündeki yapım, sapkın içeriğiyle halkın tepkisini çektiğine dikkat çekerek" Üst Kurul izleme uzmanlarımız gerekli incelemeleri yapmış, yayıncı platforma gerekli uyarılar en sert şekilde iletilmiş ve ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır.

Söz konusu izleme raporu ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır" değerlendirmesini yaptı.