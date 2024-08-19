Sosyal medya bu evi konuşuyor! Kira fiyatı duyanları şoke etti: Harabeden farkı yok
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 09:16 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 09:21
İstanbul Esenyurt'ta kiralık ev ilanı verilen daireyi görmek isteyen vatandaş, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Duş başlığının olmadığı, musluğun bile tutan kişinin elinde kaldığı ev için istenen kira ise sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, ilan sitesinde gördüğü evi görmek istedi. Fotoğraflarda oldukça bakımsız görülen evi gezen kullanıcı gördükleri karşısında şaşkına döndü.
MUSLUĞU ELDE KALIYOR AMA KİRA 5 BİN 500
Evin zemininin pislikten gözükmediği, pencerelerin oldukça dar ve yüksekte olduğu, tuvalet ve banyonun aynı yerde olduğu, duş başlığının olmadığı, mutfak tezgahının bakımsızlıktan döküldüğü ev sosyal medyada gündeme oturdu.
Oldukça rutubetli olduğu görülen ev için istenen kira ise duyanları şaşkına çevirdi. Kullanıcının, depo olarak kullanılırsa daha sağlıklı olur dediği ev için tam 5 bin 500 lira isteniyor.
Kaynak: Tgrthaber.com