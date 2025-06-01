Sosyal medya yargıyı baltalıyor mu? Av. Selahattin Par’dan dikkat çeken açıklama!

TGRT Haber’de yayımlanan Gündem Özel programında konuşan Av. Selahattin Par, sosyal medyanın yargılamalara zarar verdiğine dikkat çekti.

https://x.com/tgrthabertv/status/1929259560713240596

“SOSYAL MEDYA, YARGIYA ÇOK ZARAR VERİYOR!”

Av. Selahattin Par, “Türk yargısına en çok zararı sosyal medya veriyor. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi var. Hukuk neyse onun uygulanması lazım. Son yıllarda sosyal medyada oluşan baskılar nedeniyle baskıyı bertaraf etme adına mahkemedeki soruşturmalar sağlıklı ilerlemiyor. Medyaya yansımasa çok farklı ilerleyecek ancak medyaya yansıdığı için farklı duruma gelebiliyor. Son örnek çocuklarının yanında saldırıya uğrayan baba. Medyaya yansıdığı için tutuklandı. Başka başka olaylar var.” dedi.

"Sosyal medyada algı oluşturuluyor" diyen Av. Selahattin Par, "Bu da hukuka olan güveni zedeliyor" ifadelerini kullandı.

“DAĞ FARE DOĞURDU”

Aynı programda Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat da yeni infaz yasasını eleştirerek, kamuoyunun beklentilerinin karşılanmadığını belirtti. Kulat, “Vatandaş af konusunda ciddi bir beklentiye sokuldu. Yeni infaz yasasında dağ fare doğurdu” diye konuştu.