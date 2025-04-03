İstanbul'da boykot soruşturması: Çok sayıda gözaltı var

Boykot çağrısı yapanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Nisan'da alışveriş yapmama ve bazı markaları boykot etme eylemleri düzenleyen kişiler hakkında 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı.

GÖZALTILAR VAR

Soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadarki operasyonlarda 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, şüphelilerin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülürken, 5 kişiyi arama çalışması devam ediyor.