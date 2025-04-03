Şakir Paşa Ailesi oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alındı

Boykot çağrısı yapanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Şakir Paşa Ailesi dizisi oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu iddia edildi.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun olan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, Nisan 2017'de 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Troas başlıklı oyundaki rolü ile yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı dalında ödüle layık görüldü. Televizyondaki ilk rolü, 2017 yılında Adı Efsane dizisinde oynadığı olduğu Hakan Şahin rolüdür. Dizi, 29 bölüm sürdü. Cem Yiğit peş peşe; Hakan: Muhafız, Şakir Paşa Ailesi gibi yapımlarda rol aldı.