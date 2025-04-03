Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Şakir Paşa Ailesi oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alındı

Şakir Paşa Ailesi oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun boykota destek vermesi ve boykot paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şakir Paşa Ailesi oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alındı
KAYNAK:
Halk TV
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 10:32

Boykot çağrısı yapanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Şakir Paşa Ailesi dizisi oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu iddia edildi.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun olan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, Nisan 2017'de 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Troas başlıklı oyundaki rolü ile yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı dalında ödüle layık görüldü. Televizyondaki ilk rolü, 2017 yılında Adı Efsane dizisinde oynadığı olduğu Hakan Şahin rolüdür. Dizi, 29 bölüm sürdü. Cem Yiğit peş peşe; Hakan: Muhafız, Şakir Paşa Ailesi gibi yapımlarda rol aldı.

Şakir Paşa Ailesi oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alındı

Sıkça Sorulan Sorular

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU PROJELERİ NELERDİR?
Cem Yiğit Üzümoğlu, televizyon projelerinin yanı sıra sinema ve belgesel alanındaki projelerde de yer aldı. 2020 yılında “Rise of Empires: Ottoman” dizisinde başrol oynayarak, İstanbul’un Fethi’ni konu alan belgesel türündeki yapımda Fatih Sultan Mehmed karakterini oynadı. Oyuncu ilk olarak televizyonda Adı Efsane dizisinde rol aldı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aybüke Pusat boykot çağrısı sonrası Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarıldı!
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.