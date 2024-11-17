Sosyal medyada seçtikleri erkekleri tek tek dolandırdılar! Kurdukları tuzak pes dedirtti

17 Kasım 2024 11:57 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 12:10

Ankara'da kadınlardan oluşan çete, sosyal medyadan tuzağa düşürdükleri erkekleri dolandırdı. Erkeklerin telefonlarını 'müzik dinleme' bahanesiyle alan kadınlar bütün banka hesaplarını boşalttı. Düzenlenen operasyonda çete lideri adam paralarla altın alırken suçüstü yakalandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, erkekleri tuzağa düşüren kadın çetesi için düğmeye bastı. Komisyon verdikleri kadınları kullanarak sosyal medyada tanıştırdıkları erkekleri dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Sevgili oldukları erkeklerin cep telefonunu 'müzik dinleme' bahanesiyle alan kadınlar şahısların bütün banka hesaplarındaki parayı boşalttı.

Operasyon çerçevesinde 6 farklı olaya karıştığı tespit edilen ve aralarında elebaşının da bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda el konulan 6 cep telefonunun ise inceleneceği öğrenildi.

HESAPLARI BÖYLE BOŞALTMIŞLAR

Çete mensubu kadınların, sosyal medyadan ağına düşürdükleri erkeklerle bir araya geldikleri, müzik açma bahanesiyle cep telefonunun şifrelerini öğrendikleri ve çeşitli bahanelerle mağduru kendinden uzaklaştırdıktan sonra telefonu alarak kaçtığı öğrenildi. Diğer çete üyelerinin kullandığı sahte plakalı araca binerek bölgeden uzaklaşan kadınların, çaldıkları telefonla aynı şifreye sahip banka hesaplarına sızdığı aktarıldı. Bu yöntemle kendi hesaplarına para havale eden şebekenin mağdur ettikleri kişi adına kredi de çekerek haksız kazanç elde ettikleri belirtildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Kandırdıkları erkeklerin telefonunu çaldıktan sonra kaçan çete üyesi kadınların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan çete elebaşının dolandırdığı paralarla kuyumcudan altın aldığı anlar da kameralara yansıdı.

Geçen ay icra edilen operasyonun ilk ayağında ise 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.