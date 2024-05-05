Sosyal medyada tepkiye neden olan görüntüler! 10 yaşındaki kızını tekme tokat dövdü

05 May 2024 23:22 - Güncelleme : 05 May 2024 23:24

Sosyal medyada paylaşılan videoda, bir kadının 10 yaşındaki kızını sokak ortasında tekme ve tokatlarla darp ettiği anlar yer alıyor. Kızın çığlıkları ve ağlamaları yürekleri burkarken, kadının umursamadan öfkesini boşalttığı görülüyor.

ÇEVREDEN TEPKİ GELİNCE TERK ETTİ

Kızın feryatlarına dayanamayan çevredeki vatandaşlar kadına müdahale etmeye çalışıyor. Fakat öfkeli kadın, uyarılara kulak asmadan kızıp olay yerinden uzaklaşıyor.

Görüntüleri izleyenler, kadına öfke dolu tepkilerde bulundu. "Çocuk bu kadının elinden alınmalı!", "Bu nasıl bir vahşet?!" gibi yorumlar yağdı.

PSİKİYATRİSTTEN ÇOCUĞUN ALINMASI ÇAĞRISI

Psikiyatrist Arif Verimli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadının sergilediği davranışlardan ötürü çocuğun elinden alınması gerektiğini belirtti. Verimli, kadının bulunması için de çağrıda bulundu.

“SÖZDE ANNE BULUNSUN”

Verimli'nin paylaşımı şöyle: "Ben haklı ya da haksız tüm tarafları dinlemeden asla karar vermem. Defalarca İzledim. Bu 10 yaşındaki kız çocuğu bu annenin elinden uzman görüşmesi sonrası gerekirse alınmalı. Lütfen bu sözde anne bulunsun."