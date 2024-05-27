Sosyal medyada ustalık belgesi satanların foyası ortaya çıktı! 

27 May 2024 19:15 - Güncelleme : 27 May 2024 19:16

Ehliyet ile kimliği birleştirme işlemleri devam ediyor, sürücü belgesi taşımak tarih oluyor

Ehliyet ile kimliği birleştirme işlemleri devam ediyor, sürücü belgesi taşımak tarih oluyor

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşları sahte mesleki belgeler konusunda uyardı. Merkezden yapılan açıklamada, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinin, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği, yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetiminde olan Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri tarafından verildiği belirtildi. Belgelerin, eğitim süreci boyunca yapılan sınavlarda başarılı olunması durumunda alınabileceği vurgulandı.

MEB onaylı kurumlar dışında herhangi bir kişi veya kuruluşun bu belgeleri verme hakkı ve yetkisi bulunmadığı ifade edilen açıklama şu şekilde:

Kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği Milli Eğitim Bakanlığı yönetim ve sorumluluğu altında olan MESEM ve bu merkezlerin programını uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki alan ve dallarda eğitim süreci boyunca yapılan sınavlarda başarılı olanlara verilmektedir.

Eğitim-belgelendirme süreçlerinde herhangi bir ücretlendirme yapılmamaktadır.

Söz konusu eğitim kurumları dışında herhangi bir kişi veya kuruluşun bu belgeleri verme hakkı ve yetkisi bulunmamaktadır.

Vatandaşların mağdur olmamaları ve yasal takibata maruz kalmamaları için sosyal medyada ya da bazı reklam mecralarındaki duyurular yoluyla, resmiyet ve geçerliliği olmayan belgeleri almak adına girişimde bulunmamaları gerekmektedir.

"MEB'İN SİTESİNDEN ULAŞILABİLİR"

Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumları ile kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri eğitim ve sınav süreçlerine ilişkin bilgilere, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile milli eğitim müdürlükleri internet sayfalarından ulaşılabilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, kurum müdürlüklerine başvurabilir veya 7/24 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezini arayarak gerekli bilgileri alabilirler.