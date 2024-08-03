Sosyal medyayı sallayan düğün: Damat şoka uğradı!

03 Ağustos 2024 23:48 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 23:48

Dünyanın en zenginleri servetlerini kaybediyor! Bir gecede paraları suyunu çekti

Dünyanın en zenginleri servetlerini kaybediyor! Bir gecede paraları suyunu çekti

Düzce’de bir düğünde damadın arkadaşları salona tabutla geldi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Düzce’de damadın arkadaşları, düğün salonuna tabutla geldi.

"YUNUS GRUPTAN AYRILDI"

Salondakiler gülme krizine girerken, damadın en yakın arkadaşları tabutla sahneye kadar gitti. Sahnede damadı tabutun içine koyan arkadaşları “Yunus gruptan ayrıldı” yazılı tabut ile salondan ayrılırken, damadın kendisini çekenlere poz vermesi dikkat çekti.

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O anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı.