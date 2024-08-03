Sosyal medyayı sallayan düğün: Damat şoka uğradı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ağustos 2024 23:48 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 23:48
Düzce'de bir düğünde yaşananlar sosyal medyayı salladı! Damadın yakın arkadaşları, onu "öldürerek" düğün salonuna getirdi. Tabutla sahneye çıkan ekip, "Yunus gruptan ayrıldı" yazılı afişle şakalaşırken, damat ise olaylara gülerek karşılık verdi. Bu beklenmedik sürpriz, düğünün unutulmaz anlarından biri oldu.
Düzce’de bir düğünde damadın arkadaşları salona tabutla geldi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Düzce’de damadın arkadaşları, düğün salonuna tabutla geldi.
"YUNUS GRUPTAN AYRILDI"
Salondakiler gülme krizine girerken, damadın en yakın arkadaşları tabutla sahneye kadar gitti. Sahnede damadı tabutun içine koyan arkadaşları “Yunus gruptan ayrıldı” yazılı tabut ile salondan ayrılırken, damadın kendisini çekenlere poz vermesi dikkat çekti.
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O anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı