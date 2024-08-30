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Soy bağı ile çifte vatandaş olabilirsiniz! E-Devletinizi mutlaka kontrol edin

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ağustos 2024 15:36 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 15:36
Soy bağı ile çifte vatandaş olabilirsiniz! E-Devletinizi mutlaka kontrol edin

Soy ağacınızda atalarınızdan herhangi birisi yabancı bir ülkenin vatandaşı ise, vatandaşlık alma hakkına sahip olabilirsiniz. E-Devlet sistemi üzerinden kolayca kontrol edilebilen vatandaşlık alma talebi işlemlerine, başvurular artmış durumda. Hangi ülkelerin bu şekilde vatandaşlık verdiğini ve şartlarını, haberimizin devamında okuyabilirsiniz.

E-Devlet sistemi üzerinden yapılan işlemlerde, soy ağacınızda herhangi birisinin başka bir ülke vatandaşı olması sizin de çifte vatandaş olmanıza hak veriyor. Dünya üzerinde soy ağacına göre vatandaşlık veren birçok ülke bulunuyor. Çifte vatandaş olmanın avantajları arasında en dikkat çeken konulardan bir tanesi de, vize almadan seyahat etme ve sosyal güvenlik hizmetlerinden faydalanma geliyor.

Soy bağı ile çifte vatandaş olabilirsiniz! E-Devletinizi mutlaka kontrol edin - 1. Resim

E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'Alt - Üst Soy Bilgisi Sorgulama' bölümüne geçiş yaparak, soy ağacınızın en üstüne kadar çıkabilirsiniz. Burada herhangi birisinin Türkiye dışında başka bir ülkenin vatandaşı olduğunu görürseniz, siz de çifte vatandaş olabilmek için başvuru yapabileceksiniz.

Soy bağı ile çifte vatandaş olabilirsiniz! E-Devletinizi mutlaka kontrol edin - 2. Resim

Çifte vatandaş olmanın faydalarına baktığımızda ise;

  • İkinci bir pasaport sahibi olmak
  • Vatandaşı olduğunuz ülkenin sigorta sisteminden, sağlık sübvansiyonlarından ve eğitim yardımlarından faydalanmak
  • Vatandaşı olduğunuz ülkenin diplomatik makamlarından konsolosluk yardımı ve koruma talep edebilme
  • Vize almadan gittiğiniz ülkede yaşama, çalışma ve eğitim alma hakkına sahip olmak gibi avantajlar yer alıyor.

Soy bağı ile çifte vatandaş olabilirsiniz! E-Devletinizi mutlaka kontrol edin - 3. Resim

SOY AĞACINA GÖRE VATANDAŞLIK VEREN ÜLKELER

AVRUPA KITASI:

Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, Litvanya,

Soy bağı ile çifte vatandaş olabilirsiniz! E-Devletinizi mutlaka kontrol edin - 4. Resim

Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere

Soy bağı ile çifte vatandaş olabilirsiniz! E-Devletinizi mutlaka kontrol edin - 5. Resim

ASYA KITASI:

Moğolistan, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Tayland

Soy bağı ile çifte vatandaş olabilirsiniz! E-Devletinizi mutlaka kontrol edin - 6. Resim

AFRİKA KITASI:

Cape Verde, Kenya, Nijerya, Güney Afrika, Tunus

Soy bağı ile çifte vatandaş olabilirsiniz! E-Devletinizi mutlaka kontrol edin - 7. Resim

AMERİKA KITASI:

Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri

Soy bağı ile çifte vatandaş olabilirsiniz! E-Devletinizi mutlaka kontrol edin - 8. Resim

ORTA DOĞU:

Bahreyn, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Umman

Soy bağı ile çifte vatandaş olabilirsiniz! E-Devletinizi mutlaka kontrol edin - 9. Resim

OKYANUSYA:

Avustralya, Fiji, Yeni Zelanda

Soy bağı ile çifte vatandaş olabilirsiniz! E-Devletinizi mutlaka kontrol edin - 10. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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