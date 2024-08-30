Soy bağı ile çifte vatandaş olabilirsiniz! E-Devletinizi mutlaka kontrol edin

30 Ağustos 2024 15:36 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 15:36

Erkekler kadınlara göre daha fazla internette! Türkiye'de internet ve e-devlet kullananların oranı arttı

Erkekler kadınlara göre daha fazla internette! Türkiye'de internet ve e-devlet kullananların oranı arttı

E-Devlet sistemi üzerinden yapılan işlemlerde, soy ağacınızda herhangi birisinin başka bir ülke vatandaşı olması sizin de çifte vatandaş olmanıza hak veriyor. Dünya üzerinde soy ağacına göre vatandaşlık veren birçok ülke bulunuyor. Çifte vatandaş olmanın avantajları arasında en dikkat çeken konulardan bir tanesi de, vize almadan seyahat etme ve sosyal güvenlik hizmetlerinden faydalanma geliyor.

E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'Alt - Üst Soy Bilgisi Sorgulama' bölümüne geçiş yaparak, soy ağacınızın en üstüne kadar çıkabilirsiniz. Burada herhangi birisinin Türkiye dışında başka bir ülkenin vatandaşı olduğunu görürseniz, siz de çifte vatandaş olabilmek için başvuru yapabileceksiniz.

Çifte vatandaş olmanın faydalarına baktığımızda ise;

İkinci bir pasaport sahibi olmak

Vatandaşı olduğunuz ülkenin sigorta sisteminden, sağlık sübvansiyonlarından ve eğitim yardımlarından faydalanmak

Vatandaşı olduğunuz ülkenin diplomatik makamlarından konsolosluk yardımı ve koruma talep edebilme

Vize almadan gittiğiniz ülkede yaşama, çalışma ve eğitim alma hakkına sahip olmak gibi avantajlar yer alıyor.

SOY AĞACINA GÖRE VATANDAŞLIK VEREN ÜLKELER

AVRUPA KITASI:

Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, Litvanya,

Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere

ASYA KITASI:

Moğolistan, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Tayland

AFRİKA KITASI:

Cape Verde, Kenya, Nijerya, Güney Afrika, Tunus

AMERİKA KITASI:

Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri

ORTA DOĞU:

Bahreyn, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Umman

OKYANUSYA:

Avustralya, Fiji, Yeni Zelanda