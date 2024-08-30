Soy bağı ile çifte vatandaş olabilirsiniz! E-Devletinizi mutlaka kontrol edin
Soy ağacınızda atalarınızdan herhangi birisi yabancı bir ülkenin vatandaşı ise, vatandaşlık alma hakkına sahip olabilirsiniz. E-Devlet sistemi üzerinden kolayca kontrol edilebilen vatandaşlık alma talebi işlemlerine, başvurular artmış durumda. Hangi ülkelerin bu şekilde vatandaşlık verdiğini ve şartlarını, haberimizin devamında okuyabilirsiniz.
E-Devlet sistemi üzerinden yapılan işlemlerde, soy ağacınızda herhangi birisinin başka bir ülke vatandaşı olması sizin de çifte vatandaş olmanıza hak veriyor. Dünya üzerinde soy ağacına göre vatandaşlık veren birçok ülke bulunuyor. Çifte vatandaş olmanın avantajları arasında en dikkat çeken konulardan bir tanesi de, vize almadan seyahat etme ve sosyal güvenlik hizmetlerinden faydalanma geliyor.
E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'Alt - Üst Soy Bilgisi Sorgulama' bölümüne geçiş yaparak, soy ağacınızın en üstüne kadar çıkabilirsiniz. Burada herhangi birisinin Türkiye dışında başka bir ülkenin vatandaşı olduğunu görürseniz, siz de çifte vatandaş olabilmek için başvuru yapabileceksiniz.
Çifte vatandaş olmanın faydalarına baktığımızda ise;
- İkinci bir pasaport sahibi olmak
- Vatandaşı olduğunuz ülkenin sigorta sisteminden, sağlık sübvansiyonlarından ve eğitim yardımlarından faydalanmak
- Vatandaşı olduğunuz ülkenin diplomatik makamlarından konsolosluk yardımı ve koruma talep edebilme
- Vize almadan gittiğiniz ülkede yaşama, çalışma ve eğitim alma hakkına sahip olmak gibi avantajlar yer alıyor.
SOY AĞACINA GÖRE VATANDAŞLIK VEREN ÜLKELER
AVRUPA KITASI:
Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, Litvanya,
Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere
ASYA KITASI:
Moğolistan, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Tayland
AFRİKA KITASI:
Cape Verde, Kenya, Nijerya, Güney Afrika, Tunus
AMERİKA KITASI:
Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri
ORTA DOĞU:
Bahreyn, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Umman
OKYANUSYA:
Avustralya, Fiji, Yeni Zelanda