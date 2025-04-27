St. Antuan Kilisesi'nde Papa Franciscus için veda ayini

İstanbul'daki St. Antuan Kilisesi'nde Papa Franciscus için ayin düzenlendi. Vatikan'da 88 yaşında hayata veda eden Papa Franciscus için İstanbul'daki Katolik cemaati, St. Antuan Kilisesi'nde özel bir ayin düzenleyerek ruhani liderlerine son görevlerini yerine getirdi...