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 | Yusuf Özgür Bülbül

St. Antuan Kilisesi'nde Papa Franciscus için veda ayini

İstanbul'daki St. Antuan Kilisesi'nde Papa Franciscus için ayin düzenlendi. Vatikan'da 88 yaşında hayata veda eden Papa Franciscus için İstanbul'daki Katolik cemaati, St. Antuan Kilisesi'nde özel bir ayin düzenleyerek ruhani liderlerine son görevlerini yerine getirdi...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 23:32
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 23:35

İstanbul'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için St. Antuan Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

St. Antuan Kilisesi'nde Papa Franciscus için veda ayini

Vatikan'da 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus için İstanbul'da ayin düzenlendi.

KATOLİKLER YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan St. Antuan Kilisesi'nde saat 19.00'da bütün Katolik kilisesi papazlarının katıldığı ayini Episkopos Massimiliano Palinuro yönetti.

St. Antuan Kilisesi'nde Papa Franciscus için veda ayini

Düzenlenen ayine İstanbul'da bulunan Katolikler yoğun katılım gösterdi. Ayin sırasında hayatını kaybeden Papa Franciscus için dualar edildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

PAPA FRANCİSCUS KİMDİR?
Franciscus, taşıdığı papa ünvanıyla dünya çapında 1.2 milyar üyesi bulunan Katolik Kilisesi'nin 2013'ten 2025 yılındaki ölümüne kadarki ruhani lideri ve Vatikan'ın devlet başkanıydı. 13 Mart 2013'te papa olarak seçildiği, dünyaya Sistina Şapeli'nin bacasından yükselen beyaz dumanla duyurulmuştur.
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