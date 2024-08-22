Stadyum manzaralı otel odası şaşkına çevirdi! Perdeyi açınca seyircilerle birlikte maç izledi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
22 Ağustos 2024 10:56 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 11:15
İngiltere'nin Blackpool kentinde bir otelde kalan ailenin manzarası sosyal medyada gündem oldu. Stadyumun içinde bulunan otelde çekilen görüntülere yorum yağdı.
İngiltere'nin Blackpool kentinde bulunan otel sosyal medyada gündeme oturdu. Football Club Stadium Hotel isimli otelde kalan bir aile, gördüklerinde şaşkına döndükleri manzarayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
OTEL ODASINDA CANLI CANLI MAÇ İZLEDİ
"Çılgın otel" notuyla paylaşılan otelin direkt stadyuma açıldığı görüldü. Perdeyi kaldıran kadın, oynanan maçı görünce şaşkına döndü.
OTELİN FİYATI DİKKAT ÇEKTİ
Sosyal medyada oldukça beğenilen otelin fiyatları ise dikkat çekti. Otelin 1 günlük fiyatı ise 2 bin 900 lira.
Kaynak: Tgrthaber.com