Maç sonu sesler yükseldi, Okan Buruk tepki gösterdi! "Bunlar kim ya?"
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Eleştirilerin odağında olan Teknik Direktör Okan Buruk'un maç sonu açıklamalarında gerginliği yüzüne yansıdı. Basın toplantısı sırasında ses çıkaran gazetecilere tepki göstere Buruk, 'Bunlar kim ya?' ifadelerini kullandı.
Temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk maçına çıktı. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a karşı çok kötü bir oyun sergiledi.
Karşılaşmada Galatasaray'ın iki golü atan Michy Batshuayi'nin tek başına gösterdiği bu çaba yeterli olmadı ve sarı kırmızılılar sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
TUR İSTANBUL'A KALDI
Temsilcimiz Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı. Eşleşmenin rövanşı 27 Ağustos Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Hem futbolcular hem de teknik ekip tarafların eleştiri yağmuruna maruz kalırken maç sonu ilginç anlar yaşandı.
OAKN BURUK GERİLDİ
Mağlubiyet sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un gerginliği hareketlerine yansıdı. Buruk, basın toplantısı sırasında gürültü çıkaran bazı basın mensuplarına tepki gösterdi. 'Bunlar kim ya?' diyerek tepki gösteren Okan Buruk ardından "pardon biraz sessiz olur musunuz" dedi.