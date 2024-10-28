Su yerine alkol verilerek ölen bebek toprağa verildi! Entübe edilen 6 bebekten haber geldi

28 Ekim 2024 21:08 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 22:27

KKTC yenidoğan skandalıyla çalkalandı. Türkiye yenidoğan çetesini konuşurken KKTC'den yenidoğan bebeklerin mamalarına su yerine alkol konulduğu haberiyle şoka uğradı. Bebeklerden birinden acı haber geldi. 6 bebeğin son durumuyla ilgili açıklama geldi.

Mama diye saf alkol verdiler! KKTC’de yenidoğan skandalına karışan 5 hemşire için karar

Mama diye saf alkol verdiler! KKTC’de yenidoğan skandalına karışan 5 hemşire için karar

Yenidoğan çetesinden sonra bir skandal daha! Bebeklerin mamasına su yerine alkol koydular: Bir bebek öldü

Yenidoğan çetesinden sonra bir skandal daha! Bebeklerin mamasına su yerine alkol koydular: Bir bebek öldü

Türkiye bebekleri gereksiz yere ve yanlış tedaviyle yoğun bakım ünitesine kaldırarak ölüme ve sakatlanmalara yol açan çeteyi konuşurken KKTC​'den gelen bir haberle sarsıldı. Yenidoğan bebeklerin mamalarına su yerine alkol konulduğu tespit edilirken bir bebeğin öldüğü 6 bebeğin entübe olduğu ortaya çıktı.

20 GÜNLÜKKEN ÖLEN BEBEĞİN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanlığına bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde daha 20 günlükken yaşamını yitiren Mihrimah Toymuradov ailesinin gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Toymuradov'un cenazesi, Lefkoşa'daki Gönyeli Mezarlığı'nda toprağa verildi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve diğer devlet yetkililerinin katıldığı cenazede baba Baha ve anne Güneş Toymuradov'un acısına yakınları eşlik etti.

BATTANİYESİNE SARILAMADAN TOPRAĞA UĞURLANDI

Bebek​ Mihrimah Toymuradov'un adli tıpta elde edilen bulguları kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla İstanbul'a gönderildi.

Cenazede annesi bebeğinin battaniyesini tabutun üzerine örttü.

ENTÜBE EDİLEN BEBEKLENDEN HABER VAR

Öte yandan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, aynı hastanede entübe edilen 6 bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde ailelerin bekleyişi devam ediyor.

Yetkiler, başka hastanelerden de bebeklerin tedavisine destek olmak amacıyla uzman doktorların getirildiğini duyurdu.

KKTC'DE BEBEK MAMALARINA KATILAN ALKOL SKANDALI

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde bulunan 7 bebekten 20 günlük Mihrimah Toymuradov, 25 Ekim akşamı yaşamını yitirmiş, 6 bebek de entübe edilmişti.

Süreç, ailelerin, ilgili ünitede görevli hemşireler tarafından bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verdikleri iddiası ile hastaneye girmek istemeleri üzerine gelişmişti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, bir bebeğin ölmesi üzerine dün durumun yargıya intikal ettiği yönünde açıklama yapmış, polis de dün akşam 5 sağlık çalışanını gözaltına almıştı.

Bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde ilk duruşmaları görülen hastane çalışanları Ç.Ş, A.D, G.K.A, K.Y, ve M.A. için mahkeme heyeti, 3 gün ek gözaltı süresi vermişti.

AİLELER BEBEKLERE ALKOL VERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini ileri sürerek, bebeklerin durumundan Sağlık Bakanlığı ve hastane çalışanlarını sorumlu tutuyor. Ailelerin hastane önünde bekleyişleri sürerken, KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek son yaptığı açıklamada, entübe edilen 6 bebeğin sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğunu savundu.