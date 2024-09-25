Suç makinesi bu kez Ordu'dan çıktı! 22 sabıkası olan maganda askerimizi şehit etti

25 Eylül 2024 12:36 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 12:51

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz, suç dosyası kabarık olan bir cani tarafından katledildi. Şehit haberi Türkiye'nin dört bir yanında geniş yankı uyandırırken, acı bir haber de Ordu'dan geldi. "Dur" ihtarına uymayıp çarptığı Astsubay Mehmet Fatih Çangır'ı şehit eden motosiklet sürücüsü Adem T.'nin defalarca kontrol noktasından kaçtığı, uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı bulunduğu, motosikletine yazılmış 22 idari para cezasının olduğu ortaya çıktı.

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz​'dan sonra acı bir olay da Ordu​'da yaşandı. Uygulama yapıldığı esnada lı 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Adem Topçu, jandarma​ ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak, hızlanarak kaçmaya çalıştı.

Bu esnada hızlı olan ve farklı bir suçtan ehliyetine el konulan motosiklet sürücüsü Adem Topçu, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

PAYLAŞIMLARI ŞAŞIRTMADI

Motosiklet sürücüsü Adem Topçu’nun, 22 adet çeşitli suçlardan kaydının olduğu, bunlardan büyük bir kısmının plakaya yazılan cezalar olduğu ve önceden de uygulama noktalarından kaçtığı öğrenildi.

Uyuşturucu madde kullanmak ve alkollü motosiklet kullanmak suçlarından da kaydının olduğu öğrenilen sürücünün, sosyal medya hesaplarında ise çok sayıda tehlikeli motosiklet kullanma videolarının olduğu, trafik kazasının yaşandığı gün hızlı ve tehlikeli motosiklet kullandığı ayrıca bu nedenle trafikteki başka bir sürücü ile tartıştığı ileri sürüldü.

YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada kendisi de yaralanan motosiklet sürücüsü Adem Topçu, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi’ndeki işlemlerinin ardından karakola götürüldü. Sağ kolunun sargılı olduğu görülen Topçu, karakoldaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi’ne sevk edildi.