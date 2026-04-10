Gaziantep'te Şahinbey ilçesi Cabi Mahallesi'nde Latif U. (49) isimli şahıs, polisin ‘teslim ol' çağrısına ateşle karşılık vererek birlikte yaşadığı sevgilisi ile evde bulunan eniştesi ve 2 yeğenini rehin aldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Suç makinesine rehine operasyonu: Sevgilisini vurdu, sigarasını yaktı Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir şahıs, polisin 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık vererek sevgilisini topuğundan yaraladıktan sonra bir iş yerine sığınarak bir kişiyi daha rehin aldı. Latif U. (49) isimli şahıs, polisin çağrısına ateşle karşılık verdi. Birlikte yaşadığı sevgilisini topuğundan yaraladı. Evde bulunan eniştesi ve 2 yeğenini rehin aldı. Bir iş yerine sığınarak bir vatandaşı daha rehin aldı. Uzman psikolog tarafından ikna edilerek teslim oldu. Teslim olduktan sonraki rahat tavırları ve sigara yakması dikkat çekti.

Rehinelerden sevgilisini topuğundan yaralayan, diğerlerini ise daha sonra serbest bırakan şahıs, uzman psikolog tarafından ikna edilerek teslim oldu. Şahsın, teslim olduktan sonraki rahat tavırları ve sigara yakması dikkat çekti.

SEVGİLİSİNİ YARALADIKTAN SONRA KAÇTI

Olay sonrası bölgeye çok sayıda destek polis ekibi ile özel harekat ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin çağrılarına olumsuz yanıt veren şahıs, sevgilisini topuğundan silahla yaraladıktan sonra kaçmaya başladı. Daha sonrasında bir iş yerine sığınan ve bir vatandaşı daha rehin alan şüpheli şahıs, uzman psikolog tarafından kısa sürede ikna edilerek teslim alındı.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli şahsın rahat tavırları ve sigara içmesi dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.