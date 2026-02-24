Menü Kapat
11°
İzmir'de Erasmus öğrencilerine kabusu yaşattılar! Kendilerine polis süsü verip rehin alan 3 şüpheli tutuklandı!

İzmir’in Bornova ilçesinde, polis yeleği ve kelepçeyle eve girerek yabancı uyruklu 3 üniversite öğrencisini rehin alan ve yağma yapmaya çalışan sahte polisler, emniyetin başarılı operasyonuyla suçüstü yakalandı.

İzmir'de Erasmus öğrencilerine kabusu yaşattılar! Kendilerine polis süsü verip rehin alan 3 şüpheli tutuklandı!
İzmir’in Bornova ilçesinde kendilerine polis süsü vererek yabancı uyruklu öğrencileri rehin alan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÜNİFORMA VE KELEPÇE İLE KANDIRDILAR

Olay, Kazımdirik Mahallesi 169 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Erasmus eğitimi için Türkiye'de bulunan Polonya ve Almanya uyruklu M.H., M.P. ve T.R. isimli öğrenciler, geçici olarak konakladıkları evde alıkonuldu. İhbar üzerine hareketen geçen polis ekipleri şüphelilerin polis yeleği giydiği, üniforma kullandığı ve yanlarında kelepçe bulundurduğu tespit etti. Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, öğrencileri esir alan ve yağma suçlaması yöneltilen E.E., A.D. ve M.D. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de Erasmus öğrencilerine kabusu yaşattılar! Kendilerine polis süsü verip rehin alan 3 şüpheli tutuklandı!
