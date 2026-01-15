Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Polise, sahte polis kimliği gösterdi! 128 suçtan arandığı ortaya çıktı

İzmir'de polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, polise sahte polis kimliği gösteren şüphelinin 128 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Şahsın 21 yıl hapis cezası olduğu belirlendi.

Polise, sahte polis kimliği gösterdi! 128 suçtan arandığı ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.01.2026
09:46
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
09:46

İzmir'de polis ekipleri kent genelinde denetimleri sıkılaştırdı. 14 Ocak günü yapılan çalışmalarda durdurulan bir şahsa yapılan kimlik kontrolünde şoke eden anlar yaşandı. M.O. isimli şüpheli, görevli polislere sahte polis kimliği ibraz etti. Ekiplerin yaptığı detaylı GBT ve UYAP sorgusunda şahsın bir suç makinesi olduğu anlaşıldı. M.O.'nun 120 adet 'dolandırıcılık', 3 adet 'tehdit' ve 1 adet 'güveni kötüye kullanma' suçundan arandığı belirlendi.

128 AYRI DOSYASI VARMIŞ

Ayrıca şahsın 2 adet 'basit yaralama' suçundan 7 ay 15 gün ve 2 adet 'hakaret' suçundan kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunduğu, toplamda 128 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan her 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

#Yaşam
