Polise, sahte polis kimliği gösterdi! 128 suçtan arandığı ortaya çıktı

İzmir'de polis ekipleri kent genelinde denetimleri sıkılaştırdı. 14 Ocak günü yapılan çalışmalarda durdurulan bir şahsa yapılan kimlik kontrolünde şoke eden anlar yaşandı. M.O. isimli şüpheli, görevli polislere sahte polis kimliği ibraz etti. Ekiplerin yaptığı detaylı GBT ve UYAP sorgusunda şahsın bir suç makinesi olduğu anlaşıldı. M.O.'nun 120 adet 'dolandırıcılık', 3 adet 'tehdit' ve 1 adet 'güveni kötüye kullanma' suçundan arandığı belirlendi.
Ayrıca şahsın 2 adet 'basit yaralama' suçundan 7 ay 15 gün ve 2 adet 'hakaret' suçundan kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunduğu, toplamda 128 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan her 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.