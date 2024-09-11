Suç makinesinin maymun çiçeği numarası tutmadı

11 Eylül 2024 10:35 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 10:36

Bursa’da 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası, 24 suç kaydı bulunan zanlı yakalanınca maymun çiçeği yalanına sarıldı. Nitelikli yağma suçundan aranması bulunan şahıs ''Yaklaşmayın, ben maymun çiçeğine yakalandım. Size de bulaşır'' dedi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde suçlu şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği aranan şahısların peşine düştü.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NUMARASI

Çalışma esnasında ‘Nitelikli Yağma’ suçundan aranması olan S.B (34) polis ekiplerini görünce, ''Yaklaşmayın, ben maymun çiçeğine yakalandım. Size de bulaşır'' dese de yakayı ele verdi.

Şüphelinin yapılan sorgusunda 32 yıl 4 ay kesinleşen hapis cezası ve 24 farklı suçlardan kaydı olduğunu da öğrenildi. Ekipler tarafından cezaevine gönderilen S.B’nin herhangi bir hastalığının da olmadığı yapılan kontrollerde tespit edildi.