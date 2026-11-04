Suç örgütlerine karşı ortak ekip önerisi: Bakan Çiftçi İtalyan mevkidaşıyla görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız İtalya ile güvenlik alanındaki iş birliğimizi somut adımlarla daha ileri taşımayı hedefliyoruz" dedi.



İTALYA İLE ORTAK SORUŞTURMA ARAŞTIRMA EKİBİ

Bakan Çiftçi, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladı. Görüşmede; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, terörle mücadele, yeni nesil organize suç örgütleri ve suçluların iadesi başta olmak üzere güvenlik alanındaki ortak gündem ele alındı.



Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınır aşan tehditlerle mücadelenin güçlü bir uluslararası dayanışma ve etkin iş birliğiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda; Akdeniz’de düzensiz göçle mücadelede ortak çalışmaların geliştirilmesi, terör örgütlerinin finansman ve propaganda faaliyetlerinin engellenmesi ve İtalya’da bulunan yeni nesil suç örgütlerinin elebaşları ile üyelerinin ülkemize iadesi konusundaki beklentilerimizi paylaştık. İtalyan mevkidaşımız da ülkesindeki yeni nesil suç örgütlerine karşı kararlı bir tutum sergileyeceklerini belirterek, bu suç ağlarıyla daha etkin mücadele için ortak soruşturma ve araştırma ekipleri kurulmasını önerdi. NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız İtalya ile güvenlik alanındaki iş birliğimizi somut adımlarla daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Nazik ziyaretleri ve yapıcı görüşmeleri dolayısıyla değerli mevkidaşım Sayın Matteo Piantedosi’ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.