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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 22:47
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 22:47

Suç örgütlerine karşı ortak ekip önerisi: Bakan Çiftçi İtalyan mevkidaşıyla görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İtalyan mevkidaşı Matteo Piantedosi ile görüşmesinde İtalya'daki yeni suç örgütü elebaşları ve üyelerinin Türkiye'ye iadesine ilişkin beklentilerini iletti.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 22:47
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 22:47

 İçişleri Bakanı , " müttefikimiz ve stratejik ortağımız ile güvenlik alanındaki iş birliğimizi somut adımlarla daha ileri taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Suç örgütlerine karşı ortak ekip önerisi: Bakan Çiftçi İtalyan mevkidaşıyla görüştü


İTALYA İLE ORTAK SORUŞTURMA ARAŞTIRMA EKİBİ 

Bakan Çiftçi, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladı. Görüşmede; ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, terörle mücadele, yeni nesil organize suç örgütleri ve suçluların iadesi başta olmak üzere güvenlik alanındaki ortak gündem ele alındı.

Suç örgütlerine karşı ortak ekip önerisi: Bakan Çiftçi İtalyan mevkidaşıyla görüştü


Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınır aşan tehditlerle mücadelenin güçlü bir uluslararası dayanışma ve etkin iş birliğiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda; Akdeniz’de düzensiz göçle mücadelede ortak çalışmaların geliştirilmesi, terör örgütlerinin finansman ve propaganda faaliyetlerinin engellenmesi ve İtalya’da bulunan yeni nesil suç örgütlerinin elebaşları ile üyelerinin ülkemize iadesi konusundaki beklentilerimizi paylaştık. İtalyan mevkidaşımız da ülkesindeki yeni nesil suç örgütlerine karşı kararlı bir tutum sergileyeceklerini belirterek, bu suç ağlarıyla daha etkin mücadele için ortak soruşturma ve araştırma ekipleri kurulmasını önerdi. NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız İtalya ile güvenlik alanındaki iş birliğimizi somut adımlarla daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Nazik ziyaretleri ve yapıcı görüşmeleri dolayısıyla değerli mevkidaşım Sayın Matteo Piantedosi’ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#İtalya
#mustafa çiftçi
#düzensiz göç
#nato
#Matteo Piantedosi
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