Suç örgütlerini öven şahıslara operasyon! Bakan Çiftçi: 'Suçluyu kahraman gibi gösterenlere geçit yok'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçu öven, suçluyu kahraman gibi gösteren, silahlı paylaşım yapan kişilere yönelik yapılan operasyonun ardından yaptığı paylaşımda devletin bu konudaki kararlılığını vurguladı.

26.03.2026
saat ikonu 23:05
, suç örgütlerini öven ve silahlı paylaşım yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 358 şüpheli yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı ülke genelinde suç örgütlerini öven ve silahlı paylaşım yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 358 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, Sosyal medya paylaşımları yaparak örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, Suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları ve Sosyal medya üzerinden örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, suç örgütlerini öven ve silahlı paylaşım yapan 358 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar, sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yapan şahıslara yönelikti.
Şüphelilerin sosyal medya üzerinden örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, husumet ve rekabeti sosyal medyaya taşımaya çalıştıkları ve yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütlerine karşı devletin iradesinin sahadaki ifadesi olduğunu belirtti.
Bakan Çiftçi, sokak çetelerine, organize suç yapılarının uzantılarına ve bu çevreleri cazip göstermeye çalışanlara geçit verilmeyeceğini vurguladı.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA: "DEVLETİMİZİN İRADESİ SAHADA"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Suçu özendirenlere, suçluyu kahraman gibi göstermeye çalışanlara, silahla sokakta güç gösterisine kalkışanlara ve evlatlarımızı bu karanlık tuzağın içine çekmek isteyenlere karşı devletimizin iradesi sarsılmaz şekilde sahadadır." ifadesini kullandı.

'HİÇBİRİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından, sosyal medya platformlarından suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Sokak çetelerine, organize suç yapılarının uzantılarına ve bu karanlık çevreleri sosyal medya üzerinden cazip göstermeye kalkışanlara mesajımız açıktır, nettir, kesindir. Hiçbirine geçit vermeyeceğiz." diyen Çiftçi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde ülke genelindeki operasyonlarda 358 şüphelinin yakalandığını anımsattı.

Suç örgütlerini öven şahıslara operasyon! Bakan Çiftçi: 'Suçluyu kahraman gibi gösterenlere geçit yok'

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Suçu özendirenlere, suçluyu kahraman gibi göstermeye çalışanlara, silahla sokakta güç gösterisine kalkışanlara ve evlatlarımızı bu karanlık tuzağın içine çekmek isteyenlere karşı devletimizin iradesi sarsılmaz şekilde sahadadır. Bu aziz milletin huzuruna, güvenliğine ve geleceğine kast eden herkes hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Bu mücadele, devletimizin kararlılığının, milletimize verdiği huzur ve güven sözünün sahadaki ifadesidir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz sürecektir. Bu başarılı operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi yürekten tebrik ediyorum."

