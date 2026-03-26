Gündem
Yargı hızlanacak avukatların hakları iyileştirilecek: Bakan Akın Gürlek tapudaki düzenlemeyi duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve heyetini kabul etti. Görüşmede yargıyla ilgili düzenlemeleri içeren 12. Yargı Paketi gündeme geldi. Bakan Gürlek 30 bin lirayı aşan tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu hazırlığı yapıldığını duyurdu.

GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 21:34
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 21:58

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve heyetiyle Bakanlık'ta görüşmesinin ardından yargıda yaptıkları düzenleme hazırlıklarıyla ilgili paylaşım yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Yargı hızlanacak avukatların hakları iyileştirilecek: Bakan Akın Gürlek tapudaki düzenlemeyi duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve heyetiyle bir araya gelerek avukatların ihtiyaç ve beklentilerini ele aldı.
Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ile yakın işbirliği içinde adalet camiasının taleplerini karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürecek.
12. Yargı Paketi'nde avukatların özlük haklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Avukatların maddi sıkıntılarını çözüme kavuşturmak amacıyla 12. Yargı Paketi'nde özel düzenlemeler yer alacak.
Tapu işlemlerinde 30 bin lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek.
Yargının hızlanması için gerekli adımlar atılacak ve noter yardımcılığı konusu da 12. Yargı Paketi'nde ele alınacak.
AVUKATLARA ÖZEL DÜZENLEME YENİ YARGI PAKETİ'NDE

Savunma makamının temsilcisi olan avukatların ihtiyaçlarını ve beklentilerini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığı olarak, Türkiye Barolar Birliği ile yakın işbirliği içinde adalet camiamızın taleplerini karşılamaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Başkan ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, kabulde yaptığı konuşmada, 12. Yargı Paketi'nde avukatların özlük haklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yargı camiasının büyük bir aile olduğunu vurgulayan Gürlek, "Bu ailenin içerisinde avukatlarımız çok önemli. 209 bin avukatımız var. Yargısal süreçlerde savunma makamı, avukatlarımız çok önemli." dedi.

TAPUDA 30 BİN LİRA ÜZERİ İŞLEMLERDE AVUKAT ZORUNLULUĞU

Gürlek, avukatların yaşadığı maddi sıkıntıları 12. Yargı Paketi ile çözüme kavuşturmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"12. Yargı Paketi'nde avukatlarımıza özel düzenlemelerin çalışmalarını yapıyoruz. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda onların hissedebileceği, onlara da bir fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 bin lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek."

Yargının hızlanması için de gerekli adımların atılacağını aktaran Gürlek, ayrıca noter yardımcılığı konusuna da 12. Yargı Paketi'nde yer vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

