Gündem
Banu İriç
Editor
 | Banu İriç

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme geliyor: Bakan Gürlek ailelerle buluştu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklarla ilgili çalışılan yeni kanunla ilgili açıklamalarda bulundu. Gürlek, mağdur ailelerle bir araya gelerek bu konuda çalışmaların yapılacağını ve kavramın en temelden düzenleneceğini vurguladı.

Akın Gürlek, toplumdaki hassasiyetleri dikkate alarak suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir kanun çalışması yapacaklarını bildirdi.
Bakan Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile Sarıyer Hakimevi'nde suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle bir araya geldi.
Programda konuşan Bakan Gürlek, ailelerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Durgut, 18 yaş altı kişilerin karıştığı suçların kamu vicdanını rahatsız ettiğini söyledi.
Durgut, komisyonda risk ve koruyucu faktörlerin analiz edildiğini ve cezaların caydırıcı hale getirilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK KAVRAMI EN TEMELDEN DEĞERLENDİRİLECEK"

Yargının uygulama noktasından geldiğini, mağdur ailelerin yer aldığı dosyaların çoğunun yargılamasını yaptığını belirten Gürlek, bu konuda Durgut ile kısa sürede yakın çalışma imkanlarının olduğunu anlattı.
Bakan Gürlek, hem TBMM Komisyonu hem de Bakanlığın 12. Yargı Paketi için çalıştığını vurgulayarak, "Özellikle suça sürüklenen çocuk kavramını en temelden değiştirerek, toplumdaki hassasiyetler de dikkate alınarak bu konuda gerekli uygulamalar için bir kanun çalışması yapacağız. Bu toplantı bu yüzden çok kıymetli. Özellikle ben sizlerin acısını en derinden hissediyorum. Sizlerin mağdur olduğunuz dosyalar, katıldığınız dosyalarla ilgili gözlemlerimi Sayın Başkan'ımızla birlikte de istişare ederek kanunun yasalaşma aşamasında dikkate alacağız." ifadelerini kullandı.
Suça sürüklenen çocuklar konusunun toplumun kanayan yarası olduğunu belirten Gürlek, "Bu bizim hassas konumuz, kırılgan konumuz." dedi.
Gürlek, suça sürüklenen çocuklara verilen cezalarla ilgili toplumda rahatsızlık olduğunu anlatarak, bu rahatsızlığı gidermek için gerekli adımları atacaklarını kaydetti.
Bakan Gürlek, toplantının ve alınacak kararların hayırlı olmasını diledi.

"KAMU VİCDANINI RAHATSIZ EDİYOR"

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Durgut, son dönemde Türkiye'nin de gündeminde olan suça sürüklenen çocukların neden olduğu mağduriyetler ve 18 yaş altındaki kişilerin karıştığı suçların kamu vicdanını çok rahatsız edecek boyutlara ulaştığını söyledi.
TBMM bünyesinde kurulan komisyonda tüm risk ve koruyucu faktörlerin kapsamlı şekilde analiz edildiğini belirten Durgut, çocukları korumaya yönelik önleyici ve rehabilite edici adımların atılmasının yanı sıra cezaların daha caydırıcı hale getirilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Durgut, Bakan Gürlek'in de bu sürece çok duyarlı olduğunu aktararak, "Bugün de ailelerimiz sizlerle bire bir görüşme fırsatı yakaladı, sizin davetinizle. Bunu da çok kıymetli buluyoruz. İnsanlar acılarını yaşarken, adalet mücadelesi sürdürürken, devletin seslerini duyduğunu, acılarını paylaştığını, onların yanında olduğunu hissetmesi çok kıymetli." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Gürlek ve Durgut, mağdur ailelerle basına kapalı görüştü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Hollanda’ya net mesaj: Savcı Kiraz cinayetinin azmettiricisi Musa Aşoğlu'nun iadesini talep etti
Yargı hızlanacak avukatların hakları iyileştirilecek: Bakan Akın Gürlek tapudaki düzenlemeyi duyurdu
