Sulama kanalına düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Oğulcuk Mahallesi'nde 5 yaşındaki Ali Bulut, akşam saatlerinde kayboldu. Mahalle sakinleri ve jandarma ekiplerinin aramaları sonucu gece saat 01.00 civarında sulama kanalında boğulmuş olarak bulundu. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahallede defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.