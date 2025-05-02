Sultan Abdülhamid'e yönelik hakaretlere soruşturma! RTÜK Başkanı açıkladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, KRT televizyon kanalında yayınlanan bir programda Sultan Abdülhamid-i Sani'ye yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kamuoyunda oluşan hassasiyetin RTÜK tarafından dikkatle takip edildiğini belirtti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, KRT televizyon kanalında yayınlanan bir programda Sultan Abdülhamid-i Sani'ye yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, "Konuya ilişkin Üst Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup, ecdadımıza yapılan hakareti kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerine yer vererek, konunun titizlikle ele alındığını vurguladı.
KRT ekranlarında yayınlanan bir programda, Sultan Abdülhamid-i Sani'ye yönelik kullanılan ifadelerle ilgili kamuoyunda oluşan haklı hassasiyet tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.
Konuya ilişkin Üst Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup, ecdadımıza yapılan hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.