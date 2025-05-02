Sultan Abdülhamid'e yönelik hakaretlere soruşturma! RTÜK Başkanı açıkladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, KRT televizyon kanalında yayınlanan bir programda Sultan Abdülhamid-i Sani'ye yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kamuoyunda oluşan hassasiyetin RTÜK tarafından dikkatle takip edildiğini belirtti.