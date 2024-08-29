Sultanbeyli'de dehşet veren saldırı: 50 mermi yağdırdı!

29 Ağustos 2024 22:04 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 22:05

Sultanbeyli'de bir kişi, önceden çalıştığı kasap dükkanına çıkarken tazminatını alamadığı için uzun namlulu silahla saldırdı. Saldırgan şahıs, sokak ortasında hiç kimseyi aldırış etmeden iki şarjör mermi sıktı. Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi Adil Mahallesi Vahdet Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, daha önce uzun yıllar kasap dükkanında çalışan Selim isimli bir kişi işten çıkarıldı. İşten çıkarılan şahıs, tazminatını istedi.

50 MERMİ İSABET ETTİ

Hem işten çıkarılan, hem de tazminatı iş veren tarafından verilemeyen şahıs uzun namlulu silahla eski çalıştığı iş yerinin önüne gelerek hiç kimseyi aldırış etmeden ateş etmeye başladı. Şahıs yaklaşık iki şarjör mermi sıktı. Mermilerden 50 tanesi iş yerinin camına isabet etti. İçerideki çalışanlar ve müşteriler mermilerden korunmak için yere yattı. Yaşanılan olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerine uzun namlulu silahla saldıran Selim isimli kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri ve polis ekipleri olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Ekipler emniyet şeridiyle olay yerinde önlem alırken, yaşanılan olayla ilgili inceleme başlattı.

DÜKKAN BOŞALTILDI

Yaşanılan olayın ardından dükkanları zarar gören ve tekrardan bir saldırı ihtimaline karşı işyeri sahipleri kasap dükkanı içerisindeki tüm eşyaları ve yiyecekleri araçlarla boşalttı. Şahsın sıktığı mermilerin isabet ettiği camları da folyo kağıtlarıyla kapatan iş yeri çalışanları dükkanı boşaltarak olay yerinden ayrıldı.