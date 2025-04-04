Sultangazi'de 3 gündür kayıp genç kızdan acı haber

Sultangazi'de 3 gündür kayıp olan genç kız evinin yakınındaki bir ağaçta asılı halde bulundu. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi araştırmalarını sürdürüyor.

Sultangazi'de 3 gündür kendisinden haber alınamayan genç kızdan acı haber geldi. Sultangazi'de yaşayan Elif A. (24), 1 Nisan'da saat 13.40 sıralarında evden ayrıldı. Bir süre sonra genç kızdan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Bugün sabah saatlerinde genç kız, evinin yakınındaki bir ağaca asılı şekilde bulundu.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarını yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Elif A.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.