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Antalya'da poligonda dehşet! İntihara kalkıştı, engellemeye çalışan eğitmeni de vurdu

10-01-2025 00:20 | Güncelleme: 10-01-2025 00:25
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Mutluhan Yıldız

Antalya'da poligonda meydana gelen olayda, genç adam atış eğitimi sırasında eline aldığı silahı aniden başına doğrultarak intihar girişiminde bulundu. Arka arkaya dört kez tetiği çeken genç ağır yaralanırken, onu engellemeye çalışan eğitmen yüzünden yaralandı. Yaşanan korkunç anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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