Sultangazi’de cami imamı darbedildi: Görgü tanıkları o anları anlattı!

11 Ocak 2025 17:35 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 17:38

Sultangazi'de akli dengesi bozuk bir şüpheli cami imamını darp etti. Şüpheli cemaat tarafından etkisiz hale getirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, görgü tanıkları o anları anlattı…

İstanbulSultangazi​'de camiye giren ve akli dengesi bozuk olduğu ileri sürülen şüpheli​, cami imamını darp etti. Cemaat ve imam tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, öğle saatlerinde Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Camiinde meydana geldi.

GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan şüpheli, cami imamı ile camii içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, imamı darp etmeye başladı. İmamın darp edildiğini gören cemaat, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

"HOCAYI İTTİ"

Olay anını anlatan Zeki Bulut, “Öğlen namazına gelmiştik. Dışarıda birisi bağırıyordu. Ben de peşinden gitmiştim camiye girdi. Camide hocaya doğru yürüyünce hoca ona ‘otur' dedi. Ya bu deliydi ya da bir şey bağımlısıydı. Normal değildi hoca oturmuştu. O da aparatları çekerken koparttı. Hoca müdahale edince hocayı itti. Sonra millet polisi çağırdı ve polis de götürdü” dedi.

“POLİS GELENE KADAR ZAPT ETTİK”

Konuşmasına devam eden Bulut, “Mikrofonları ellerken hocayı itti. Hocaya saldırma durumu gibi bir şey olmadı yani. Büyük bir ihtimalle hasta idi. Kasıtlı bir durum yoktu. Millet dışarı çıkardı. Sonrasında polis çağırdı. Anca namaza başladık. Kimseye saldırmasın diye müdahale ettik. Polis gelene kadar zapt ettik. Sonrasında polis alıp götürdü. Hoca hoparlörü elleme dedi. Onun için hocayı ileri doğru itti” şeklinde konuştu.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.