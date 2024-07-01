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Sultangazi'de inşaat yangını! İşçiler kurtarıldı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Temmuz 2024 19:41 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 19:43

Sultangazi'de, inşaat halindeki 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayo yangın çıktı. Yangın sonrası inşaatta mahsur kalan işçiler kurtarıldı.

İstanbul Sultangazi'de inşaat halindeki 4 katlı binada belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın esansında inşaattaki işçiler mahsur kaldı.

Sultangazi'de inşaat yangını! İşçiler kurtarıldı - 1. Resim

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan işçileri kısa sürede kurtaran ekiplerin yangını kontrol altına alırken soğutma işlemleri sürüyor. 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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