Sultangazi'de inşaat yangını! İşçiler kurtarıldı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Temmuz 2024 19:41 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 19:43
Sultangazi'de, inşaat halindeki 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayo yangın çıktı. Yangın sonrası inşaatta mahsur kalan işçiler kurtarıldı.
İstanbul Sultangazi'de inşaat halindeki 4 katlı binada belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın esansında inşaattaki işçiler mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan işçileri kısa sürede kurtaran ekiplerin yangını kontrol altına alırken soğutma işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı