Sultangazi'de toz bulutu protestosu: Cebeci köyünde ortalık karıştı!

25 Ağustos 2024 19:49 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 20:32

İstanbul Sultangazi'de taşocakları ve toz bulutlarına yönelik Cebeci köyü sakinleri eylem yaptı. İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenledikleri basın açıklamasıyla seslerini duyurmaya çalışan köylüler, daha sonra izinsiz bir yürüyüşe geçmek istedi.

2 KİŞİ HATANEYE KALDIRILDI

Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonuçlanan bu eylemde, bazı göstericiler gözaltına alınırken, iki kişi de sağlık sorunları yaşayarak hastaneye kaldırıldı. Köylüler, bu mücadelede yalnız olmadıklarını belirterek, destek çağrısında bulundu.

Tarihi Cebeci Köyü Çevre Koruma Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Özkan Ceka, yaptığı açıklamada, "Buradaki sorun Sultangazi'nin tüm halkını değil İstanbul'un yarısını etkiliyor. Biz Sultangazi, Cebeci köyü olarak uzun yıllardır en fazla etkilenen bölgeyiz. Bununla alakalı gerekli davalarımızı açıyoruz. Sultangazi halkından da beklediğimiz gerekli hukuksal işlemleri başlatmaları. Benim köyümdeki herkes astım hastası. Bakın Sultangazi'nin tamamı bu şekilde. Koah ve astım hastası. Bu insanlara eziyettir. Biz insan yaşamına saygı istiyoruz. Unutmayın ki doğa kendine yapılanı unutmaz. Ne kadar onlar doğayı talan ediyorsa sessiz kalanlar da o kadar suçludur” dedi.