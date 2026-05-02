Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İsrail’in Sumud Filosu’na yönelik müdahalesineki Yunanistan'ın tutumuna dikkat çekti. İsrail donanmasının, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na yönelik uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleye ilişkin açıklama yapan MSB kaynakları Yunanistan karasularına yakın alandaki müdahaledeki yaşananları hatırlattı.

HABERİN ÖZETİ Sumud'a müdahalede Yunanistan parmağı! Tartışma büyüyor Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahalede Yunanistan'ın tutumunu eleştirdi. İsrail donanmasının, Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan karasularına yakın uluslararası sularda müdahale ettiği belirtildi. Bu müdahalenin uluslararası hukuk ve deniz yetki alanları açısından ciddi tartışmalara yol açtığı ifade edildi. MSB kaynakları, müdahalede iletişim sistemlerinin engellendiğini, insansız hava araçlarıyla taciz yapıldığını ve bazı gemilere fiili çıkma gerçekleştirildiğini bildirdi. İsrail unsurlarının alıkoyduğu mürettebatı taşıyan geminin bir Yunan limanına yönlendirilmesinin ve Yunan makamlarınca engellenmemesinin Atina yönetiminin tutumuna yönelik eleştirileri artırdığı aktarıldı. AP'deki Sol Grup'un mensubu Kostas Arvanitis, eğer Yunan yetkilileri filonun engellenmesinden haberdar olmuşsa veya yardımcı olmuşsa bunun son derece endişe verici bir gelişme olduğunu belirtti.

Bakanlık kaynakları, yapılan müdahalenin uluslararası hukuk ve deniz yetki alanları açısından ciddi tartışmaları beraberinde getirdiği belirterek "Girit’in yaklaşık 80 deniz mili batısında ve Yunanistan’ın arama-kurtarma sorumluluk sahası içinde bulunan filoya yönelik müdahalede iletişim sistemlerinin engellendiği, insansız hava araçlarıyla tacizde bulunulduğu ve bazı gemilere fiili çıkma yapıldığı bildirildi. Olayın, insani yardım taşıyan sivil unsurlara yönelik gerçekleşmesi nedeniyle başta Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) olmak üzere uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiği görülmektedir. Uzmanlar, serbest seyrüsefer hakkı, yaşam hakkı ve sivil mülkiyetin korunmasına ilişkin normların bu tür müdahalelerle zedelendiğine dikkat çekmektedir" açıklamasında bulundu.



Söz konusu müdahalenin ardından, İsrail unsurlarının alıkoyduğu mürettebatı taşıyan geminin bir Yunan limanına yönlendirilmesi ve bu sürecin Yunan makamlarınca engellenmemesi, Atina yönetiminin tutumuna yönelik eleştirileri artırdığını aktaran Bakanlık kaynakları, "Başbakan Miçotakis ve Savunma Bakanı Dendias’ın politikalarının, Yunanistan’ın deniz yetki alanları ve egemenlik hakları bakımından tartışma oluşturduğu ifade edilmektedir. Yunanistan’ın kendi arama-kurtarma sorumluluk sahasında meydana gelen bir olaya karşı pasif bir tutum sergilemesi uluslararası yükümlülüklerini göz ardı ettiğini göstermektedir. Yunanistan'ın bu tutumu, Yunan kamuoyunda ‘Bölgedeki hassas dengelerin olumsuz etkilendiği ve deniz yetki alanlarına ilişkin Yunanistan'ın iddialarının uluslararası düzlemde zayıflamasına yol açtığı’ şeklinde eleştiriliyor. İsrail’in Gazze’de yürüttüğü askeri faaliyetler ve insani yardım girişimlerine yönelik müdahaleleri birlikte ele alındığında, söz konusu gelişmeler uluslararası hukuk normlarının sahada giderek daha fazla tartışmaya açıldığını göstermektedir. Bu durum, yalnızca bölgesel güvenlik dengelerini değil, aynı zamanda küresel ölçekte hukuk temelli düzenin sürdürülebilirliğini de etkileyebilecek nitelik taşımaktadır. Uzmanlar, artan gerilimin düşürülmesi, insani yardım faaliyetlerinin güvence altına alınması ve uluslararası hukuk kurallarına eksiksiz riayet edilmesinin, bölgesel istikrarın korunması açısından kritik önem taşıdığını vurgulamaktadır" ifadelerini kullandı.

"EĞER YUNAN YETKİLİLERİ YARDIMCI OLMUŞSA ENDİŞE VERİCİ"

AP'deki Sol Grup'un mensubu Kostas Arvanitis, Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan kara suları yakınlarında İsrail tarafından saldırılmasıyla ilgili AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Arvanitis, "Eğer Yunan yetkilileri, Küresel Sumud Filosu'nun engellenmesinden haberdar olmuşlarsa veya bu olaya herhangi bir şekilde yardımcı olmuşlarsa bu durum, acil açıklama ve hesap verebilirlik gerektiren son derece endişe verici bir gelişmedir. Yunan hükümeti, sivil insani yardım gemilerini etkileyen eylemlerin kendi sorumluluğu altındaki bölgelerde tam şeffaflık olmadan gerçekleşmesine izin veremez." ifadelerini kullandı.