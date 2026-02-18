Sünnilere ağır hakaretler etmişti! Deniz Sinan Demir hakkında gözaltı kararı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir’in bir canlı yayında Sünnilere yönelik kullandığı ifadeler infiale neden oldu.
Canlı yayın sırasında Sünnilere yönelik ağır küfür ve hakaretler eden Demir hakkında gözaltı kararı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısının, online bir platform üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu” ndan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup; İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama-elkoyma talimatı verilmiştir"