Gündem
 Baran Aksoy

Sünnilere ağır hakaretler etmişti! Deniz Sinan Demir hakkında gözaltı kararı

Sünnilere yönelik ağır hakaretlerde bulunan sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir, hakkında gözaltı kararı verildi.

Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir'in bir canlı yayında Sünnilere yönelik kullandığı ifadeler infiale neden oldu.

Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir hakkında, canlı yayında Sünnilere yönelik hakaretleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi.
Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir, canlı yayında Sünnilere yönelik ağır küfür ve hakaretler kullandı.
Söz konusu ifadeler kamuoyunda büyük infiale neden oldu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu"ndan resen soruşturma başlattı.
Demir hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.
sırasında Sünnilere yönelik ağır küfür ve hakaretler eden Demir hakkında gözaltı kararı verildi.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA SUÇU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısının, online bir platform üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle, “ veya Aşağılama Suçu” ndan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup; İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama-elkoyma talimatı verilmiştir"

