Süper Lig ekibinin başkanı açıkladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonundaki tek uygulama
Futbola olan ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği ortaya çıktı. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Erdoğan'ın telefonunda yüklü olan tek uygulamayı açıkladı.
İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı açıkladı. Başkan Sarıalioğlu, Erdoğan'ın telefonunda yüklü olan tek uygulamanın ismini verdi.
İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Başkan Yardımcısı Bayram Saral, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'dan önce olağanüstü genel kurula gitmesi için yasal imza sayısına ulaştıklarını duyurmuştu.
İstanbul kulübü yöneticilerinin düzenlediği basın toplantısında Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaşanan gerilimli süreci yakından takip ettiğini belirtti.
TELEFONUNDAKİ TEK UYGULAMAYI AÇIKLADI
İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cep telefonunda sadece Maçkolik uygulamasının bulunduğunu dile getirirdi. Sarıalioğlu, Erdoğan'ın futbolu yakından takip ettiğini ve birçok takımın ilk 11'ini sayabilecek kadar ilgili olduğunu söyledi.