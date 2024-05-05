Süper Lig ekibinin başkanı açıkladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonundaki tek uygulama

05 May 2024 11:23 - Güncelleme : 05 May 2024 12:07

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı açıkladı. Başkan Sarıalioğlu, Erdoğan'ın telefonunda yüklü olan tek uygulamanın ismini verdi.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Başkan Yardımcısı Bayram Saral, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'dan önce olağanüstü genel kurula gitmesi için yasal imza sayısına ulaştıklarını duyurmuştu.

İstanbul kulübü yöneticilerinin düzenlediği basın toplantısında Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaşanan gerilimli süreci yakından takip ettiğini belirtti.

TELEFONUNDAKİ TEK UYGULAMAYI AÇIKLADI

İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cep telefonunda sadece Maçkolik uygulamasının bulunduğunu dile getirirdi. Sarıalioğlu, Erdoğan'ın futbolu yakından takip ettiğini ve birçok takımın ilk 11'ini sayabilecek kadar ilgili olduğunu söyledi.