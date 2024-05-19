Süphan Dağı Mayıs ayında kar sürprizi yaptı

19 May 2024 08:49 - Güncelleme : 19 May 2024 08:53

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'na Mayıs ayında kar yağdı.

Bitlis il merkezi ve ilçelerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van Gölü'nün kuzeyinde ve Adilcevaz ilçesinin sınırlarında bulunan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı ise kar yağışı sonrası beyaza büründü.

"ADETA GELİNLİK GİYMİŞ GİBİ"

Orhan Emen isimli çiftçi, sabah tarlaya geldiğinde her tarafın beyaz örtüyle kaplandığını belirterek, “Mayıs ayında kar yağışıyla birlikte Süphan Dağı güzel bir görüntüye kavuşmuş. Adeta gelinlik giymiş gibi görünen Süphan Dağı, yazın bir başka kışın bir başka güzel oluyor. Yaz kış demeden insanların hep uğradığı bir yer olan Süphan Dağı'nı herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi.