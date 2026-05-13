Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Şüpheli araçtan çıktı, piyasa değeri 2 milyon 400 bin TL! Taklit zeytinyağları ele geçirildi

Aydın'da jandarma ekipleri otoyolda içerisinde şüpheli tavırlar sergileyen kişilerin olduğu aracı durdurdu. Yapılan denetlemeler sonucu değeri yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olan bin 560 litre taklit zeytinyağı ele geçirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Şüpheli araçtan çıktı, piyasa değeri 2 milyon 400 bin TL! Taklit zeytinyağları ele geçirildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 10:00

Piyasada vatandaşın sağlığını tehlikeye atan taklit ürünlerin tespiti için çalışmalar sürüyor. Aydın’ın ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olan bin 560 litre taklit zeytinyağı ele geçirildi.

HABERİN ÖZETİ

Şüpheli araçtan çıktı, piyasa değeri 2 milyon 400 bin TL! Taklit zeytinyağları ele geçirildi

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olan bin 560 litre taklit zeytinyağı ele geçirildi.
Köşk ilçesi bağlantı yolunda şüpheli tavırlar sergileyen bir araç jandarma ekiplerince durduruldu.
Araçta yapılan aramada bin 560 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı tespit edildi.
Ele geçirilen taklit zeytinyağının piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olduğu belirlendi.
Araçta bulunan 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

ŞÜPHELİ TAVIRLAR ÜZERİNE DURDURULDU

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri Köşk ilçesi bağlantı yolunda içerisindekilerin şüpheli tavırlar sergilediği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, halk sağlığını tehlikeye atarak piyasaya sürülmek üzere taşındığı değerlendirilen bin 560 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı tespit edildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olduğu belirlenen ürünlere el konulurken, araçta bulunan 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tağşiş zeytinyağı operasyonunda 2 milyonluk ceza! Binlerce boş teneke ele geçirildi
ETİKETLER
#kaçakçılık
#köşk
#Sağlık Tehlikesi
#Jandarma Operasyonu
#Taklit Zeytinyağı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.