Şüpheli araçtan çıktı, piyasa değeri 2 milyon 400 bin TL! Taklit zeytinyağları ele geçirildi

Piyasada vatandaşın sağlığını tehlikeye atan taklit ürünlerin tespiti için çalışmalar sürüyor. Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olan bin 560 litre taklit zeytinyağı ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TAVIRLAR ÜZERİNE DURDURULDU

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri Köşk ilçesi bağlantı yolunda içerisindekilerin şüpheli tavırlar sergilediği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, halk sağlığını tehlikeye atarak piyasaya sürülmek üzere taşındığı değerlendirilen bin 560 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı tespit edildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olduğu belirlenen ürünlere el konulurken, araçta bulunan 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.