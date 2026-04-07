Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Tağşiş zeytinyağı operasyonunda 2 milyonluk ceza! Binlerce boş teneke ele geçirildi

Taklit ve tağşiş ürün satıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Aydın'ın Köşk ilçesinde piyasa değeri tam 1 milyon 500 bin TL olan tağşiş zeytinyağı dolumunda kullanıldığı değerlendirilen binlerce teneke ele geçirildi.

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 14:34
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 14:34

Birçok ilde vatandaşların sağlığını tehlikeye atan taklit ve tağşiş ürünlere yönelik operasyonlar sürüyor. Aydın İl Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Köşk ilçesinde bulunan bir işyerine yönelik arama gerçekleştirildi.

Tağşiş zeytinyağı operasyonunda 2 milyonluk ceza! Binlerce boş teneke ele geçirildi

Aydın'da taklit ve tağşiş ürünlere yönelik operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan binlerce boş teneke ele geçirildi ve işyeri sahibine 2 milyon TL'nin üzerinde ceza kesildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Köşk ilçesinde bir işyerine arama yapıldı.
Aramada, tağşiş zeytinyağı dolumunda kullanıldığı değerlendirilen 15 bin 188 adet teneke ele geçirildi.
Ele geçirilen tenekelerin piyasa değerinin 1 milyon 500 bin TL olduğu belirtildi.
İşyeri sahibi A.T. isimli şahsa 2 milyon 194 bin TL idari para cezası uygulandı.
Cezanın 5996 sayılı Kanun'a muhalefetten verildiği öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Tağşiş zeytinyağı operasyonunda 2 milyonluk ceza! Binlerce boş teneke ele geçirildi

PİYASA DEĞERİ TAM 1 MİLYON 500 BİN TL

Yapılan aramada, tağşiş zeytinyağı dolumunda kullanıldığı değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan toplam 15 bin 188 adet teneke ele geçirildi.

Tağşiş zeytinyağı operasyonunda 2 milyonluk ceza! Binlerce boş teneke ele geçirildi

İŞ YERİ SAHİBİNE 2 MİLYONLUK CEZA

Operasyon kapsamında işyeri sahibi A.T. isimli şahsa, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na muhalefet suçundan 2 milyon 194 bin TL idari para cezası uygulandı. Olay sonrası incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

