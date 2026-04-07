Tağşiş zeytinyağı operasyonunda 2 milyonluk ceza! Binlerce boş teneke ele geçirildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Birçok ilde vatandaşların sağlığını tehlikeye atan taklit ve tağşiş ürünlere yönelik operasyonlar sürüyor. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Köşk ilçesinde bulunan bir işyerine yönelik arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramada, tağşiş zeytinyağı dolumunda kullanıldığı değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan toplam 15 bin 188 adet teneke ele geçirildi.
Operasyon kapsamında işyeri sahibi A.T. isimli şahsa, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na muhalefet suçundan 2 milyon 194 bin TL idari para cezası uygulandı. Olay sonrası incelemelerin sürdüğü öğrenildi.