Birçok ilde vatandaşların sağlığını tehlikeye atan taklit ve tağşiş ürünlere yönelik operasyonlar sürüyor. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Köşk ilçesinde bulunan bir işyerine yönelik arama gerçekleştirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Tağşiş zeytinyağı operasyonunda 2 milyonluk ceza! Binlerce boş teneke ele geçirildi Aydın'da taklit ve tağşiş ürünlere yönelik operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan binlerce boş teneke ele geçirildi ve işyeri sahibine 2 milyon TL'nin üzerinde ceza kesildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Köşk ilçesinde bir işyerine arama yapıldı. Aramada, tağşiş zeytinyağı dolumunda kullanıldığı değerlendirilen 15 bin 188 adet teneke ele geçirildi. Ele geçirilen tenekelerin piyasa değerinin 1 milyon 500 bin TL olduğu belirtildi. İşyeri sahibi A.T. isimli şahsa 2 milyon 194 bin TL idari para cezası uygulandı. Cezanın 5996 sayılı Kanun'a muhalefetten verildiği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ TAM 1 MİLYON 500 BİN TL

Yapılan aramada, tağşiş zeytinyağı dolumunda kullanıldığı değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan toplam 15 bin 188 adet teneke ele geçirildi.

İŞ YERİ SAHİBİNE 2 MİLYONLUK CEZA

Operasyon kapsamında işyeri sahibi A.T. isimli şahsa, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na muhalefet suçundan 2 milyon 194 bin TL idari para cezası uygulandı. Olay sonrası incelemelerin sürdüğü öğrenildi.