Ramazan öncesi taklit ve tağşiş ürün satıcılarına büyük darbe! Üç tona yakın ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesi taklit/tağşiş ürünlere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda Aydın il merkezinden Didim’e taklit ürün sevkiyatı yaptığı belirlenen O.A. (33) isimli şahsın aracı ile Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan iş yeri deposunda yapılan aramalarda 3 milyon 250 bin TL piyasa değerinde 2 bin 932 litre taklit/tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.