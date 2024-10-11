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Şüpheli araçtan çıktı: Tarihi Kur'an-ı Kerim ele geçirildi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ekim 2024 17:53 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 18:00
Şüpheli araçtan çıktı: Tarihi Kur&#039;an-ı Kerim ele geçirildi!

Konya’da ihbar üzerine harekete geçen ekipler şüpheli bir araçta YAPTIKLARI ARAMADA TARİHİ Kur’an-ı Kerim ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir​ İlçe Emniyet Müdürlüğü​ ekipleri yapılan bir ihbarı değerlendirerek durdurduğu araçta tarihi Kur'an-ı Kerim​ bulundu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Isparta istikametinden gelen yabancı plakalı bir araçta tarihi eser​ niteliğinde Kur'an-ı Kerim olduğu şeklinde yapılan ihbar üzerine aracı Akşehir Engili yol kavşağında durdurdu. Araçta bulunan S.T. ile Y.T. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada tarihi Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Olayla ilgili araçtaki iki kişi hakkında ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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