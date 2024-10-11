Şüpheli araçtan çıktı: Tarihi Kur'an-ı Kerim ele geçirildi!

11 Ekim 2024 17:53 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 18:00

Konya’da ihbar üzerine harekete geçen ekipler şüpheli bir araçta YAPTIKLARI ARAMADA TARİHİ Kur’an-ı Kerim ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: İlk kez bu kadar çok ele geçirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: İlk kez bu kadar çok ele geçirildi

Konya'nın Akşehir​ İlçe Emniyet Müdürlüğü​ ekipleri yapılan bir ihbarı değerlendirerek durdurduğu araçta tarihi Kur'an-ı Kerim​ bulundu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Isparta istikametinden gelen yabancı plakalı bir araçta tarihi eser​ niteliğinde Kur'an-ı Kerim olduğu şeklinde yapılan ihbar üzerine aracı Akşehir Engili yol kavşağında durdurdu. Araçta bulunan S.T. ile Y.T. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada tarihi Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Olayla ilgili araçtaki iki kişi hakkında ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.