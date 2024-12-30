Sürekli ifade vermeye gidiyor: Birçok ilden şikayet yağıyor! Sebebine kendisi bile inanamadı

30 Aralık 2024 11:40 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 12:11

Kocaeli'de emniyetten gelen "hakkınızda şikayet var" çağrısıyla sürekli karakola giden Ali Rıza Turan hayatının şokunu yaşadı. Türkiye'nin birçok ilinden tebligat geldiğini söyleyen Turan sitem ederek yaşanan yanlışlığın çözülmesini istedi.

Gebze'de ikamet eden 40 yaşındaki Ali Rıza Turan gelen tebligatlarla neye uğradığını şaşırdı. Emniyete ifade için çağırılan Turan, Yenilik Partisi'ne üye olduğunu öğrendi. 20 kişinin rızaları olmadan partiye üye yapıldığı ortaya çıkınca Turan, hayatını şokunu yaşadı. Parti ile iletişime geçen Ali Rıza Turan, "Sistem hacklendi, bizim de bir ilgilimiz yok" yanıtını aldı. Duruma bir türlü çözüm bulamayan Turan, yetkililerden yardım istedi.

PARTİ YETKİLİLERİYLE İLETİŞİME GEÇTİ

Yenilik Partisi yetkilileriyle iletişime geçen Ali Rıza Turan'a, sistemin hacklendiği ve olayla partinin bir ilgisi olmadığı söylendi. Bu durum sebebiyle mağdur olan Turan, avukatı Ufuk Cem Yanar aracılığıyla söz konusu parti hakkında şikayetçi oldu ancak takipsizlik kararı verildi.

"BU PARTİYLE UZAKTAN, YAKINDAN BİR BAĞLANTIM YOK"

Yenilik Partisi ile ilgisi bulunmadığını ifade eden Ali Rıza Turan, "Bu partiyle uzaktan, yakından bir bağlantım yok. Benim kimlik bilgilerimi kullanarak birilerini bu partiye üye yapmışlar. Bundan dolayı Türkiye'nin birçok ilinden bana tebligat geliyor. İşimi gücümü bırakarak karakola gidip ifade vermek zorunda kalıyorum. Bu konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmama rağmen, savcılık kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle dosyayı düşürdü. Beni karakola hala ifade vermeye çağırıyorlar" dedi.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Şikayetçi olduklarını ancak takipsizlik kararı verildiğini aktaran Yanar, "Biz Yenilik Partisi'nin usulsüz şekilde siyasi parti üyeliklerine karşı savcılığa suç duyurusunda bulunduk buna karşılık takipsizlik kararı verildi. Buna ilişkin itirazlarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.