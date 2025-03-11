Suriye’de çekildiği iddia edilen Alevi çocuklarla ilgili video için açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Suriye’de çekildiği iddia edilen ve alevi çocuklara ‘önce hanginizi keseyim’ diye sorulduğu öne sürülen videoya ilişkin açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan DMM, görüntülerin 2014 yılında Lübnan'da çekildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündeme getirilen bir dezenformasyonu daha çürüttü. DMM, Suriye'de çekildiği iddia edilen Alevi çocuklarla ilgili sosyal medyada yer alan videonun gerçeği yansıtmadığını belirtti.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SURİYE İLE İLGİSİ YOK"

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Suriye’de alevi çocuklara ‘önce hanginizi keseyim’ diye soruyorlar' iddiası doğru değildir. İddiaya konu videonun Suriye ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

GÖRÜNTÜLER LÜBNAN'DAN

Görüntüler 2014 yılında Lübnan’da çekilmiş olup, videoyu çeken şahıs Lübnan güvenlik yetkililerince olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklanmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."