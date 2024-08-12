Suriye'de deprem! Hatay'dan da hissedildi: AFAD ve Kandilli açıklama yaptı

12 Ağustos 2024 21:47 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 21:49

Suriye'de saat 21.30 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hatay sınırına yaklaşık 100 km mesafedeki sarsıntının derinliği Kandilli Rasathanesi tarafından 5.9 kilometre olarak açıklandı.

AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...