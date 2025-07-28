Suriye'de deprem! Türkiye'den de hissedildi

Türkiye ve çevresinde sismik hareketlilik sürüyor. Depremin adresi bu kez komşu ülke oldu. Suriye'de sabah saatlerinde meydana gelen deprem Türkiye'den de hissedildi.

AFAD: 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Suriye'nin Humus kentinde saat 05.31'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Hatay'ın Yayladağı ilçesine 192 kilometre uzaklıktaki deprem Türkiye'den de hissedildi. Depremin 5,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1949661749881254010

Kandilli Rasathanesi de 4,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Suriye olduğunu bildirip, derinliğini de 6 kilometre olarak duyurdu.

https://x.com/Kandilli_info/status/1949662099245789349