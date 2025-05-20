Suriye'de kritik zirve: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ahmed Şara ile görüştü

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. İkili ilişkilerin gündeme geldiği görüşmede terör örgütü YPG'nin silah bırakması, sınırların güvenliği, DEAŞ'la mücadele ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşü gibi konular ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye'de bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşme dün gerçekleşti.

"TÜRKİYE HER ZAMAN SURİYE'NİN YANINDA"

Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi istikrarının öneminin altı çizilerek Türkiye'nin, her zaman Suriye'nin yanında olacağı teyit edildi.

YPG'NİN SİLAH BIRAKMASI MASADA

Görüşmede, diğer gruplar gibi terör örgütü PKK/YPG'nin de silah bırakarak yeni Suriye'ye entegre olması, sınır güvenliği ve gümrük kapıları ile DEAŞ üyelerinin bulunduğu cezaevleri ve kampların yönetime devri konuları ele alındı ve Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

DEAŞ'LA MÜCADELE VE SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ DE GÜNDEMDE

Bölgesel gelişmeler kapsamında İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve hava ihlalleri ile Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması konularının ele alındığı görüşmede, DEAŞ ile mücadele ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşü meseleleri de görüşüldü.