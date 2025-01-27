Suriye'de PKK'ya darbe! 4 terörist öldürüldü

27 Ocak 2025 11:11 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 11:39

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünün Irak’ın ulusal güvenliğini tehdit ettiği bir kez daha ortaya çıktı!

Dışişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünün Irak’ın ulusal güvenliğini tehdit ettiği bir kez daha ortaya çıktı!

Eli kanlı terör örgütlerine karşı kahraman Mehmetçik'in mücadelesi aralıksız sürüyor. Operasyonlardan korkup kaçıp inlerine saklanan teröristler, tek tek tespit edilip etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK'ya indirilen bir darbeyi daha duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı​ bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"TERÖRE VE TERÖRİSTE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK!"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!"