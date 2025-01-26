TSK'dan Irak'ın kuzeyine operasyon: 13 PKK'lı terörist öldürüldü

26 Ocak 2025 11:30 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 11:39

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünün Irak’ın ulusal güvenliğini tehdit ettiği bir kez daha ortaya çıktı!

Dışişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünün Irak’ın ulusal güvenliğini tehdit ettiği bir kez daha ortaya çıktı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütü ile mücadelesine yurt içi ve sınır ötesinde devam ediyor. Terör inlerini yerle bir eden TSK, çok sayıda PKK​'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk​, Gara​ ve Metina​ bölgelerine operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

13 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE