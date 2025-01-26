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TSK'dan Irak'ın kuzeyine operasyon: 13 PKK'lı terörist öldürüldü

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
26 Ocak 2025 11:30 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 11:39

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütü ile mücadelesine yurt içi ve sınır ötesinde devam ediyor. Terör inlerini yerle bir eden TSK, çok sayıda PKK​'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

TSK'dan Irak'ın kuzeyine operasyon: 13 PKK'lı terörist öldürüldü - 1. Resim

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk​, Gara​ ve Metina​ bölgelerine operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

TSK'dan Irak'ın kuzeyine operasyon: 13 PKK'lı terörist öldürüldü - 2. Resim

13 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE

"Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."

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Kaynak: Tgrthaber.com
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